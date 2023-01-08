Emekliler ve memurlar yaşadı! Sadece zamla bitmiyor 5 kazanç birden detaylar bomba
Emekliler ve memurların 2023 yılının ilk yarısında alacakları zam oranları belli oldu. Sadece maaş artışı değil birçok alanda da gelirlere ek artışlar gelecek. Bu artışlardan EYT’den emekli olacak sigortalılar da yararlanacak.
Emekliler ve memurlar bu yıla özel ek artışlar ve avantajlar kazanacak. Faruk Erdem, bugünkü yazısında 20 milyon vatandaş için 2023 yılında gelecek ek kazançları sıraladı.
1) MAAŞLARA ENFLASYON ARTIŞI: 2023 yılı enflasyonunun açıklanmasından sonra son 6 ayın enflasyon oranı da belirlendi. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı olurken memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8 toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkını da oluşturdu. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16.48 oldu.
2) SOSYAL REFAH PAYI: Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ayrı açıklama yaparak emeklilere ve memurlara sosyal refah payı vereceklerini duyurdu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13.52 puanlık ek artış yapıldı.
Böylece tüm emeklilerin ve memurların 2023 yılı ilk 6 ay zam oranları yüzde 30'a çıkmış oldu.
3)EK GÖSTERGE KATKISI: Memur emeklileri maaş ve sosyal refah payı ödemelerinin ardından bir artış da 3600 ek gösterge düzenlemesinden alacaklar. Geçtiğimiz yıl çıkartılan yasa ile tüm unvanlarda ek göstergeler 600 puan artırılırken bazı meslek gruplarında ek gösterge artışı 1,400 puanı bulmuştu. Yasanın uygulama tarihi olarak da 15 Ocak 2023 belirlenmişti.