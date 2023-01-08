Emekliler ve memurlar yaşadı! Sadece zamla bitmiyor 5 kazanç birden detaylar bomba

1) MAAŞLARA ENFLASYON ARTIŞI: 2023 yılı enflasyonunun açıklanmasından sonra son 6 ayın enflasyon oranı da belirlendi. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı olurken memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8 toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkını da oluşturdu. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16.48 oldu.