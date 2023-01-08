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TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye tepki: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye tepki: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?

Prens Harry'nin kitabında "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü" itirafına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sert dille tepki gösterdi.

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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak “Spare” adlı kitabında, “Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı” ifadelerine sert dille tepki gösteren Şentop, “Harry bir de diyor ki ‘onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz’. Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan’da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?” dedi.

 “Dünya’da en çok insan öldürenler Avrupalılardır”

Şentop açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüz yılı olmuş. Dünyada en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 1. ve 2. dünya savaşı yapmışlardır. 1. dünya savaşında 20 milyonun üzerinde insan öldürmüşlerdir. 2. dünya savaşında asgari söylemlere göre, 75 milyon civarında insan öldürmüşlerdir. 100 milyondan fazla olduğunu söyleyenler de var. Avrupalı ve beyaz insan dışındaki insanları ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ilkel insanları da sömüren, Dünya’da adalet, refah dediğin zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız.”

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