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Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü dehşeti! Asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü dehşeti! Asılı kaldı

ATAŞEHİR’de 14 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklarda asılı kaldı.

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Olay saat 03.00 sıralarında  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Alp Ç.’in (14) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık on metre uçtu ve merdivenli sokağın korkuluk demirlerinde asılı kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Mehmet Alp Ç. ve yanında bulunan yolcu E.İ’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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