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Büyükçekmece'de şaşkına çeviren olay inşaat kazısında bulundu ekipler harekete geçti

Büyükçekmece'de şaşkına çeviren olay inşaat kazısında bulundu ekipler harekete geçti

İSTANBUL Büyükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.

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İstanbul Büyükçekmece'de Bankalar Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.

Görevliler inceleme yapacak

Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin yarın inşaat alanında incelemelerde bulunacakları öğrenildi.

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