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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Cumhur İttifakı seçim protokolünü hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Cumhur İttifakı seçim protokolünü hazırlıyor

AK Parti, MHP ile “Cumhur İttifakı” adı altında seçime girilmesi için gereken resmi protokol belgesinin hazırlıklarına başladı. İki parti, ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek

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Cumhur İttifakı "seçim protokolü" için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın gündem maddelerinden biri de ittifak protokolü oldu.

Son şekli verilecek

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre  Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi. Önümüzdeki günlerde iki parti ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek.

Seçim Yasası'na göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda. Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli imzasıyla YSK'ya sunulmuştu.

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