Diyanet'te büyük kavga! Ali Erbaş da oradaydı! 'küfür edeceğim' deyip...

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu toplantısındaki kavga küfüre kadar uzandı. Diyanet Başkanı Ali Erbaş ile gerginlik yaşayan Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin toplantısında yaşanan gerilim, son toplantıda küfür tehdidine kadar uzandı...

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın gerginlik yaşadığı belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelik sosyal medya kısıtlaması ve kurulun kamuoyu paylaşımları için basın müşavirliğine bağlı kılınması talimatından bir süre sonra kurulun toplantısına katıldığı öğrenildi. Cumhuriyet'in "Din İşleri Yüksek Kurulu arasındaki kavga küfre uzandı" başlıklı haberinin ayrıntıları şöyle...

Erbaş'tan 'konuşmanı kısa tut' uyarısı

Ali Erbaş gündem için sunum yapacak kurul başkanı DİYK Başkanı Abdurrahman Haçkalı’dan konuşmasını kısa tutmasını istedi. Ancak Haçkalı, Erbaş’ın uyarısını dikkate almayıp yaklaşık yarım saatlik konuşma gerçekleştirdi. Haçkalı’dan sonra Erbaş’la toplantıya gelen başkan yardımcıları ve genel müdürler de söz aldı.

Ayetin gereğini yapın, bizimle istişare edin

Dönemin Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Karaca, toplantı salonundaki duvarlarda asılı “istişare”ye işaret eden ayetlerin yazılı olduğu tablolara dikkat çekerek “Ayetin gereği yapılsın, bizimle istişare edilsin” dedi. Bunun üzerine Haçkalı, kurul sekreterine dönerek “Bütçemiz nasıl?” diye sordu.

Cevap verirsem ağzımdan küfür çıkabilir!

“Paramız var” yanıtı alan Haçkalı, diğer birimlerin de istişare yapmadığını ima ederek “O zaman buradaki istişare ayetlerinden birer tane yaptırıp, her birime hediye edelim” dedi. Karaca sinirlenerek “Cevap verirsem ağzım bozulacak, küfür çıkabilir” derken araya giren Başkan Erbaş konuyu kapattı.

Yurtdışı görevine gönderildi!

Haçkalı ise Erbaş’a sert dille “yöneticilerin bir daha toplantıya katılamayacağını” ifade etti. Karaca, tartışmalı toplantıdan kısa bir süre sonra Brüksel Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı." ifadeleri kullanıldı.