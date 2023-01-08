BİM sapığı komiser çıktı! Grup amiri sapık görev başında üniformasıyla gözaltına alındı
İSTANBUL Kağıthane'deki bir BİM Market şubesinde kadının arkasından eğilerek etek altı görüntüsünü çeken sapık kameraya yakalandı. O sapığın Arnavutköy Polis Merkezi’nde grup amiri olarak görev yapan Komiser Serdar Erdoğan olduğu belirlendi. Görevi başında üzerinde üniforması varken ters kelepçe yapılarak gözaltına alınıp tutuklandı.
İstanbul Kâğıthane’deki BİM marketler zincirine ait bir markette çalışanlar güvenlik kameralarını incelerken şok eden bir görüntüyle karşılaştı. Soğutma dolaplarının olduğu raflara bakan bir kadının arkasına gizlice yaklaşan genç bir erkek aşağı doğru eğiliyor ve kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çekiyordu.
Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Ayşegül Usta, o sapığın kimliği ve gözaltına alınma anlarını ortaya çıkardı. BİM market çalışanlarının haber vermesi üzerine polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki sapığın yüzü açıkça görülüyordu.
O sapık 'Grup Amiri Komiser' çıktı
Yapılan soruşturmada görüntülerdeki kişinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Arnavutköy Polis Merkezi’nde grup amiri olarak görev yapan, 2018’de göreve başlamış Komiser Serdar Erdoğan olduğu ortaya çıktı.
Görevi başında üniformasıyla yakalandı
Polisler durumu hemen amirlerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Serdar Erdoğan için gözaltı kararı çıkarıldı. Serdar Erdoğan gözaltına alındığında görevi başındaydı, üzerinde üniforması vardı.