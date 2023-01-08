BİM sapığı komiser çıktı! Grup amiri sapık görev başında üniformasıyla gözaltına alındı

İstanbul Kâğıthane’deki BİM marketler zincirine ait bir markette çalışanlar güvenlik kameralarını incelerken şok eden bir görüntüyle karşılaştı. Soğutma dolaplarının olduğu raflara bakan bir kadının arkasına gizlice yaklaşan genç bir erkek aşağı doğru eğiliyor ve kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çekiyordu.