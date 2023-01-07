BİM sapığı kameraya yakalandığını fark etmedi bile!
S.E. adlı kişinin komiser olduğu iddia edilirken görüntülerle birlikte büyük tepki doğdu...
İstanbul Kağıthane’de bulunan BİM markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek güvenlik kameralarına yakalandı.
S.E. adlı kişinin komiser olduğu iddia edilirken görüntülerle birlikte büyük tepki doğdu.
Zanlının telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise S.E.’nin raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak fotoğraf aldığı görülüyor.