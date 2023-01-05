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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu yine yaptı yapacağını

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Kayda alınan o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran minik Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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