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Milyonları mağdur eden 0850'li numara kabusu sona eriyor! Yeni düzenleme yapıldı...

Milyonları mağdur eden 0850'li numara kabusu sona eriyor! Yeni düzenleme yapıldı...

İnternet, sabit telefon ve TV aboneliklerine standart getiriliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)internet, sabit telefon ve TV aboneliklerinde 0850'li numaralardan arayan ve aslında abonelik sözleşmesi yapacağı kurumların doğrudan çalışanı olmayan, komisyonlu çalışanlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından  "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" hazırlandı.

Tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek

Sabah'ın haberine göre tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi için düzenlemeye gidiyor.

Teyit araması yapılacak

Düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.

Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.

Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.

Ücretler konusunda bilgilendirme olacak

Teyit aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret, aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Bunun ardından tüketicilere "Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bilgilendirme yapılacak.

Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.

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