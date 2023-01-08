Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı
ARTVİN’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.Abone ol
Artvin’de kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yarım metreye ulaştı. Ardanuç 14, Şavşat 37, Yusufeli 16, Murgul 1 Borçka 1, merkez 9 köy olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler kesintisiz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.