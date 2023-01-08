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Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı

 ARTVİN’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Artvin’de kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yarım metreye ulaştı. Ardanuç 14, Şavşat 37, Yusufeli 16, Murgul 1 Borçka 1, merkez 9 köy olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler kesintisiz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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