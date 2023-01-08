BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 16 bin sözleşmeli er alımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 16 bin sözleşmeli er alımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor. Alınacak personellerin çoğunun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda istihdam edilmesi bekleniyor.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

2022'de 13 bine yakın sözleşmeli personel alındı

Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı. Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

16 bin personel alınacak

AA'nın haberine göre bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözler 2023 yılının ilk Kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Seçim tarihi belli oluyor
Gözler 2023 yılının ilk Kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Seçim tarihi belli oluyor
EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi
EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anıldı; Binlerce kişi eksi 12 derecede yürüdü
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anıldı; Binlerce kişi eksi 12 derecede yürüdü
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan seçim tarihi ve anket açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan seçim tarihi ve anket açıklaması
Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır
Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır
İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...
İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı
CHP'li belediye başkanı ünlü spikeri taciz etti! 'Göğüslerime dokunup zorla elimi...'
CHP'li belediye başkanı ünlü spikeri taciz etti! 'Göğüslerime dokunup zorla elimi...'
Kamyon cenaze konvoyuna çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti
Kamyon cenaze konvoyuna çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti
Pes dedirten görüntü! Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlar
Pes dedirten görüntü! Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlar
Milyonları mağdur eden 0850'li numara kabusu sona eriyor! Yeni düzenleme yapıldı...
Milyonları mağdur eden 0850'li numara kabusu sona eriyor! Yeni düzenleme yapıldı...
FETÖ nedeniyle ihraç edilen firari yüzbaşı İstanbul'da yakalandı
FETÖ nedeniyle ihraç edilen firari yüzbaşı İstanbul'da yakalandı