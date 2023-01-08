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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bomba anket açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bomba anket açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak bu seçimde. Anketler de bu iddiaları doğruluyor" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kanal7 ekranlarında Başkent Kulisi'nde Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Seçim takvimine ilişkin konuşan Turan,  "18 Haziran'a bir kaç ay kaldı artık bu saatten sonra yapılan seçim erken olmaz. Biz hala 18 Haziran'ı istiyoruz ancak anayasa hem Meclis'e hem Cumhurbaşkanlığı makamına yetki veriyor. Mevsim, imkanlar, bayram, sınav tüm şartlara uygun bir tarih belirlenebilir. 16 Haziran'da okullar kapanıyor, millet tatile gidecek. Seçimler partilerin en özel günleridir. " dedi. Turan şöyle devam etti:

"Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak"

İnsanlar bir lidere oy verirken onun partisine de oy verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fark ile alacağını düşünüyorum. Erdoğan'ı seçen anlayış onun partisine oy verecektir. MHP ile AK Parti ile birlikte şu ankinden daha fazla bir sandalye ile alacağız. Erdoğan tarihinin en yüksek oyunu alacak bu seçimde. Anketler de bu iddiaları doğruluyor. 

İller kimi istiyor, kimin yüzü eskimemiş. Bazen 5 dönem olur ve şehir sizi hala kucaklar. Anketleri ben de yaptırıyorum. 5 yıldan beri hiçbir belediye ayırt etmeden hizmetlerimizi görür. 

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