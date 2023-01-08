İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...

BARTIN'da 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının kurbanlarından biri de Şaban Yıldırım'dı. Eşi Sena Sıla Yıldırım, ikiz bebeklerine hamileydi. Anne Yıldırım, zorlu sürecin ardından ikizlerini kucağına alırken doğum yaptığı hastanede 'yılın annesi' seçildi.

Abone ol

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 madenciden biri olan 27 yaşındaki Şaban Yıldırım, geride 5 aylık hamile eşi ve hiç göremediği ikiz bebeklerini bıraktı.

Tüp bebek tedavilerine başlayacakken evlat sevincini yaşayan hatta doğacak bebekleri Minel Deniz ve Asel Nefes'in isimlerine eşiyle birlikte karar veren 24 yaşındaki Sena Sıla Yıldırım, Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde 2 Ocak Pazartesi günü ikizlerini kucağına aldı.

"Güçlü durmamı istiyorlardı"

Anne Yıldırım, ''Ben ağlarken ikisi birden tekme atıyordu, güçlü durmamı istiyorlardı. Rahmetli eşim kızları çok seviyordu, maalesef göremedi'' dedi.

Bebeklerine eşiyle karar verdiği isimleri koydu

Sena Sıla Yıldırım, doğumuna birkaç ay kala yaşadığı büyük acıyı, kızlarından aldığı güçle atlatmaya çalıştı. Yıldırım, ikizlerine eşiyle birlikte karar verdiği Minel Deniz ve Asel Nefes isimlerini koydu. Yıldırım, doğum yaptığı hastanede de "Yılın Annesi" seçildi.