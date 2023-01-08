Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Ali Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kontenjanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldüğünü belirten Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

Hac başvuruları nasıl yapılacak?

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başladı. "2023 yılı hac kayıt başvuruları nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hacca gitmek isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 26 Ocak'a kadar devam edecek.

E-DEVLET HAC KAYIT BAŞVURU EKRANI

Hac ön kayıt ücreti ne kadar?

İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

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