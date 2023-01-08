BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  GÜNCEL

Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır

Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Ali Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kontenjanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldüğünü belirten Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

Hac başvuruları nasıl yapılacak?

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başladı. "2023 yılı hac kayıt başvuruları nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hacca gitmek isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 26 Ocak'a kadar devam edecek.

E-DEVLET HAC KAYIT BAŞVURU EKRANI

Hac ön kayıt ücreti ne kadar?

İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.
.

ÖNCEKİ HABERLER
İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...
İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı
Cem Muhammet'i çöp eve kilitlemişti! İstenen ceza belli oldu
Cem Muhammet'i çöp eve kilitlemişti! İstenen ceza belli oldu
CHP'li belediye başkanı ünlü spikeri taciz etti! 'Göğüslerime dokunup zorla elimi...'
CHP'li belediye başkanı ünlü spikeri taciz etti! 'Göğüslerime dokunup zorla elimi...'
Kamyon cenaze konvoyuna çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti
Kamyon cenaze konvoyuna çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti
Pes dedirten görüntü! Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlar
Pes dedirten görüntü! Çamlıca Camii otoparkına stoklamışlar
Milyonları mağdur eden 0850'li numara kabusu sona eriyor! Yeni düzenleme yapıldı...
Milyonları mağdur eden 0850'li numara kabusu sona eriyor! Yeni düzenleme yapıldı...
FETÖ nedeniyle ihraç edilen firari yüzbaşı İstanbul'da yakalandı
FETÖ nedeniyle ihraç edilen firari yüzbaşı İstanbul'da yakalandı
Şehit edilen polislere yönelik sözleri tepki çekti! TİP'li Barış Atay 'Rahatladınız mı' diye sordu
Şehit edilen polislere yönelik sözleri tepki çekti! TİP'li Barış Atay 'Rahatladınız mı' diye sordu
Diyanet'te büyük kavga! Ali Erbaş da oradaydı! 'küfür edeceğim' deyip...
Diyanet'te büyük kavga! Ali Erbaş da oradaydı! 'küfür edeceğim' deyip...
Belediye başkanı ziyaret sırasında saldırıya uğradı merdivenlerden yuvarlandı
Belediye başkanı ziyaret sırasında saldırıya uğradı merdivenlerden yuvarlandı
Altılı Masa'nın 'başörtü' teklifi sızdı! 'Dinin inanç' olmayacak, 'dinsiz kadın' endişesi...
Altılı Masa'nın 'başörtü' teklifi sızdı! 'Dinin inanç' olmayacak, 'dinsiz kadın' endişesi...