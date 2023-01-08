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Gözler 2023 yılının ilk Kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Seçim tarihi belli oluyor

Gözler 2023 yılının ilk Kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Seçim tarihi belli oluyor

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasıyla gözler yeni yılın ilk Kabine Toplantısı’na çevrildi. EYT düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, ekonomik düzenlemeler ile 18 Haziran'da yapılacak seçim tarihinin öne alınıp alınmayacağı da yarınki kabine toplantısında olacak. EYT'nin ne zaman çıkacağını ise toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2023 yılının ilk toplantısını yapacak. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının belirlenmesi, emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının da netleşmesiyle birlikte artık Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gözü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.

EYT ne zaman Meclis'e gelecek?

Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor. Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

3600 Ek Gösterge de gündemde

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.

Seçim tarihi öne çekilecek mi?

Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor. 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.
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