EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinde tüm detaylar belli oldu ve düzenleme birkaç güne kadar Meclis’te oylanarak resmen kabul edilecek. Peki EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kanal 7'de EYT'lilerin merakla beklediği sorunun yanıtını verdi. Turan şunları kaydetti:

Meclis'in gündemi çok yoğun devam ediyor. Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubat'ın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç Mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum.