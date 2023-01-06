EYT sonrası bankaların promosyon yarışı! Kesenin ağzını açtılar son rakam bomba

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaşını 3 yıl Garanti Bankasından alma sözü veren emeklilere 3600 TL ile 6000 TL arasında emekli promosyonu verecek. Banka ayrıca 6.000 TL’ye ek olarak 1.500 TL bonus verileceğini duyurdu. Böylece verilecek promosyon tutarı 7.500 TL’yi bulacak.



