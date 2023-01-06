EYT sonrası bankaların promosyon yarışı! Kesenin ağzını açtılar son rakam bomba
EYT düzenlemesiyle birlikte 2,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bu durum bankaları yeniden harekete geçirdi. Peş peşe promosyon açıklamaları gelmeye devam ediyor. Promosyon miktarının 10 bin lirayı bulması bekleniyor.
3 bin TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyonlar için bankalar harekete geçti. EYT düzenlemesi ile birlikte bankalar emekliler için promosyon hazırlığına başladı.
Yeni yılla birlikte emekli promosyonu kampanyasını duyuran ilk banka Garanti Bankası oldu.
Garanti Bankası tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaşını 3 yıl Garanti Bankasından alma sözü veren emeklilere 3600 TL ile 6000 TL arasında emekli promosyonu verecek. Banka ayrıca 6.000 TL’ye ek olarak 1.500 TL bonus verileceğini duyurdu. Böylece verilecek promosyon tutarı 7.500 TL’yi bulacak.
TEB emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yaptı.