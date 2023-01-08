'Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli' demişti! Akit TV ekran yüzü Mehmet Özmen işten atıldı

AKİT Medya Grubu'na bağlı Akit TV'de yaptığı programlarla tanınan Mehmet Özmen, "Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli" sözleriyle büyük tepki çekmişti. Akit, Mehmet Özmen'i tazminatını da vermeden işten çıkardı. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Mehmet Özmen, Akit'te iftira, kumpas, ayak oyunlarının gırla olduğunu belirtip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Lütfen bu karaktersiz, kumpasçı zalimlere destek vermeyin!" çağrısı yaptı.

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Akit Medya Grubu’nun ekran yüzlerinden Mehmet Özmen, 1997 yılından bu yana görev yaptığı Akit Medya Grubu'ndan gönderildi. Tazminatları da ödenmeyen Özmen, sosyal medya hesabındanCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyip yaptığı paylaşımla Akit’i kamuoyuna şikayet etti. Özmen, “Tüm Müslümanlara ve özellikle iktidar çevresine açık çağrımdır: Lütfen bu karaktersiz, kumpasçı zalimlere destek vermeyin!” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun idamını istemişti

Özmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesini istemiş ve hakkında soruşturma açılmıştı. Akit TV muhabiri Mehmet Özmen, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden yaptığı yayında müzedeki darağacını göstererek, “Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği isimler var” demiş ve Abdullah Öcalan ile Fethullah Gülen’in yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ismini saymıştı.

15 Ocak'ta canlı yayında anlatacağım!

Akit Medya'daki görevlerine son verilip, tazminat da ödenmeyen Mehmet Özmen, sosyal medya üzerinden Akit'i ağır sözlerle hedefe koydu."Özellikle tüm yargı mensupları, 15 Ocakta yapacağım yayını izlemeli ve yayını anında suç duyurusu olarak kabul edip gereğini yapmalı!!" diyen Özmen, bugün yaptığı son paylaşımda da "Son 7 gün! Bu bir suç duyurusu yayını olacağından bütün savcılık makamlarını mutlaka izlemeye ve yayının ardından derhal gereğini yapmaya davet ediyorum. Akt'in gerçek kirli yüzünü artık tüm Türkiye bilmeli!" dedi. Özmen'in Akit grubuyla ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle:

Uzun süren mobinglerin ardından atıldım

“Değerli dostlar,

Akit Medya Grubu’nu önce Allah’a sonra siz değerli kamuoyu vicdanına şikayet ediyorum. Çok çaresiz kaldığım için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Öncelikle tüm ayrıntıları 15 Ocak’ta kendi Youtube kanalımdan sizlerle paylaşacağımı hatırlatmak isterim.

1997 yılından bu yana Akit Medya Grubu’nda çalıştım. Çok uzun süredir devam eden mobinglerin ardından geçtiğimiz haftalarda SGK 49’a göre haksız yere işten atıldık. Akit’in tüm yetkililerini önce Allah’a ve sonra sizlere şikayet ediyorum.

Yalanlar, iftiralar, ayak oyunları, kumpaslar gırla...

1997 yılından bugüne kadar hiç ilgim, alakam olmayan haberler nedeniyle şahsımın adına kullanarak bana onlarca dava açtırdılar. Bugün ise SGK 49’a göre işten çıkartarak hiçbir şekilde tazminatlarımızı ve diğer haklarımızı ödemediler. Mahkemeye başvurdum ve işe iade davası açtım fakat… Bu sözde Müslüman kardeşlerimizin mahkemeye sundukları yalanlar, iftiralar, ayak oyunları, kumpaslar gırla…

Erdoğan'dan kendine destek istedi

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Müslüman kardeşlerimizden bana destek olmalarını rica ediyorum. Bu sözde Müslüman kardeşlerimizin zulmü nedeniyle çok zor durumdayım.

Ne yapacağımı bilmiyorum, çaresiz haldeyim

Ne yapacağımı bilemiyorum, çaresiz haldeyim. Yukarıda da ifade ettiğim gibi Akit Medya Grubu’nun yaptığı zulmün ayrıntılarını 15 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşacağım inşallah. Özellikle Ak Parti ve İslami cemaatlere sesleniyorum, Lütfen Akit Medya Grubu’na hiçbir şekilde prim vermeyin, desteklemeyin. Akit Medya Grubu inananların yük akı değil, inananların yüz karasıdır.

Kamuoyuna saygıyla …”