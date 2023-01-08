2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Rakiplere fark atarak zirveye oturdu
2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu. Araç satışları 2022'de yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu. En çok hangi marka, kaç adet sattı? Hafi ticari araç satışında lider marka hangisi oldu? Kaç adet lüks otomobil satışı gerçekleşti. İşte otomobil satışlarında geçtiğimiz yılın rakamları...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.
Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.
Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.
En çok satan otomobillerde ilk 5
Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 97 bin 354 adetle Fiat oldu. Bunu, 88 bin 206 ile Renault ve 49 bin 695 satışla da VW izledi.