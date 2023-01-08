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Bugün örgüte vurulan ikinci darbe! MSB, son dakika duyurdu

Bugün örgüte vurulan ikinci darbe! MSB, son dakika duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini son dakika olarak duyurdu. Bugün öğle saatlerinde, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği yine bakanlık tarafından açıklanmıştı.

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Suriye, terör örgütü PKK/YPG üyelerine dar edilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı örgüte vurulan son darbeyi son dakika geçerek kamuoyuyla paylaştı. 

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 8 terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. 

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaklaşık 2 saat önce, Zeytin Dalı harekat bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaşmıştı.

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