Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bugün saat 19:00'da oynanacak derbinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR’da ise Serkan Tokat ve Serkan Ok görev alacak.

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Süper Lig 18. haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Kadıköy’de saat 19.00’da başlayacak kritik derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.

Süper Lig’de zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok görev yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen.