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Baca temizlemek için çıktı! Sonrası çok korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Baca temizlemek için çıktı! Sonrası çok korkunç

KONYA'nın Kulu ilçesinde 4 katlı binanın çatısında baca temizliği yapan kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıkarak baca temizliği yapmaya çalışan 31 yaşındaki Abdullatif Taccine, henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Taccine, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullatif Taccine kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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