Bakan Özer duyurdu: 2023'ün sonuna kadar ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamına yılsonu gelmeden ulaşırken, 2023 yılına ilişkin hedeflerinde de çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitimde ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkati çeken Özer, “Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.