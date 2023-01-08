BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Bakan Özer duyurdu: 2023'ün sonuna kadar ücretsiz olacak

Bakan Özer duyurdu: 2023'ün sonuna kadar ücretsiz olacak

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında koyduğu hedeflerin tamamına yılsonu gelmeden ulaşırken, 2023 yılına ilişkin hedeflerinde de çalışmalara başladı. 

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitimde ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkati çeken Özer, “Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba Fenerbahçe-Galatasaray derisi iddiası! Bizi yenerlerse usturayla...
Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba Fenerbahçe-Galatasaray derisi iddiası! Bizi yenerlerse usturayla...
Cem Muhammet'i çöp eve kilitlemişti! İstenen ceza belli oldu
Cem Muhammet'i çöp eve kilitlemişti! İstenen ceza belli oldu
'Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli' demişti! Akit TV ekran yüzü Mehmet Özmen işten atıldı
'Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli' demişti! Akit TV ekran yüzü Mehmet Özmen işten atıldı
Ünlü oyuncuyu isyan ettiren zam! "Kusura bakma seninle işim bitmiştir"
Ünlü oyuncuyu isyan ettiren zam! "Kusura bakma seninle işim bitmiştir"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 16 bin sözleşmeli er alımı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 16 bin sözleşmeli er alımı
Gözler 2023 yılının ilk Kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Seçim tarihi belli oluyor
Gözler 2023 yılının ilk Kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Seçim tarihi belli oluyor
EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi
EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anıldı; Binlerce kişi eksi 12 derecede yürüdü
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anıldı; Binlerce kişi eksi 12 derecede yürüdü
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan seçim tarihi ve anket açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan seçim tarihi ve anket açıklaması
Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır
Son dakika! Hac kontenjanları belli oldu! 65 yaş üstü dahil 83 bin Türk hacca gidecek başvuru nasıl yapılır
İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...
İkiz bebekleri dünyaya geldi ama o hiç göremedi...
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı
Aralıksız yağıyor yarım metre oldu! O şehirde yollar kapandı