İstanbul'da 'ÜNİAK FEST' etkinliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mesajları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Konuşmasının ardından Erdoğan'a şarkı sürprizi yapıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAK FEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar." diyerek muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada..." ifadelerini kulland. Erdoğan, gençlerin kendisi için bestelediği şarkıyı çok beğenince "Konuşmasını kesip kim yaptı bu besteyi" diye sordu. Konumasının sonunda ise Cengiz Kurdoğlu sahneye geldi ve Erdoğan için uyarladığı "Biz onu çok seviyoruz" şarkısını seslendirdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Gençler, gözümüzün nuru gençler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin 4 bir yanında gönlü bizle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

- Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik istiklal Marşımızda tarif eden gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir.

- Türkiye ve geleceğimizi görmek isteyenler başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatı verdiği için hamd ediyorum.

- Sevgili gençler, ilk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın heyecanı azmi ve kararlılığıyla ülkemize hizmet ettik, ediyoruz.

'Z Kuşağı' tepkisi!

- Son dönemde birileri kuşakları harflele etiketleyerek bizimle arasını açmaya çalışıyor. Sokak röportajları, medya üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada.

- Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Birileri sosyal medya mecralarında kendini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, diz dize, el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, taklit etmeye çalıştılar o da olmadı.

Üye sayımız hepsinin toplamının 3 katı

- Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, kütüphanelerde her yerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.

- Gençlik kollarımız sadece son 2 sene de yaptığı 423 bin yeni toplamda 1 milyonu geçen üyeyle AK partini gücünü ispatlamıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay'daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer partileri üst üste koyup 3'le çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

Aramıza kimseyi sokmayacağız

- Ortaokulndan liseden gelen gençlerimizle sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edecektir. Sevgili gençler buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle bu zaman kadar aramıza sokmadan bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorunun çözdüğümüz, her talebini karşıladığımız için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.

- Biz üniversiteye gireceğimiz zaman, üniversite lise mezunlarından 10'da 1 alıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi üniversiteye girmek isteyenlere kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları yüksek öğrenim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti, barınacak yurt bulamadığı için gitmek zorunda kaldı.

Evlatlarımızın özgürlükleri elinden alındı

- Yıllarca bu ülkenin evlatları özgürlüklerini, haklarını, hayallerini dile getirmekten bile men edildi. Biz ülkemizin her meselesi gibi gençlerimizin tüm sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduk. Mesleki eğitime, vurulan kat sayı darbesine son verdik.

- Kızlarımıza başörütüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize seçilme hakkını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkartarak dileyen her öğrencimizin yüksek öğretim görmesini temin ettik.