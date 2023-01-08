İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakan Akşener" sloganına yanıtına bakın!

Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başbakan Akşener" sloganlarını yanıtsız bırakmadı. Akşener, "Elbette başbakan Meral Akşener olacak, İyi Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. "Kılıçdaroğlu'nun içinde yer aldığı programa yetişmeleri için Engin Altay ve İmamoğlu'nun buradan ayrılmalarını isteyen benim. Onu sizlerle paylaşmış olayım." diyen İYİ Parti lideri şöyle devam etti:

"31 Mart teklifi bizden gitmedir"

Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. CHP'ye birlikte seçime girelim demek bizim aklımızdır. O tekliftir ki İstanbul ve Ankara'nın Millet İttifakı, muhalif kesim tarafından demokrasiyle sandıkta alınmasını sağlamıştır.

"Koşa koşa koşa İstanbul'a geldim"

Ben İmamoğlu'nun hapis ve yasak cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul'a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki; ben Sayın Erdoğan giderken de buradaydım. 28 Şubat döneminde, o zamanının güçlülerinin yanında olanlar vardı. O zaman da haksızlığın karşısında durduk. O günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular. 80 ihtilali unuttuk mu, devletimizi gidip Avrupalara şikâyet etmedik.

"Başbakan Akşener" sloganlarına yanıt

2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. Cumhurbaşkanı Millet İttfakı'nın adayı olacak, bir şey daha olacak 2023'ün birinci partisi İyi Parti olacak. Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız, helal oylarımızla sağlayacağız.

Elbette başbakan Meral Akşener olacak, İyi Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız.