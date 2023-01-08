Yunan sahil güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz

Kuzey Ege sularında Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından önce taş atıldı, sonra taciz ateşi açıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Ege denizinde Balıkesir'in Altınoluk ile Çanakkale'nin Küçükkuyu mevkii arasında bulunan Midilli adası bölgesinde Türk kara sularında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknesine, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botu tarafından taşlar atıldı, ardından da ateş açıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gelmesiyle uzaklaşarak gözden kayboldu.