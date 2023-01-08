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Evinde farkı ikiye çıkaran Karagümrük berabere kaldı! Konyaspor'da Mame Diouf şov

Evinde farkı ikiye çıkaran Karagümrük berabere kaldı! Konyaspor'da Mame Diouf şov

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Ozdoev, Diagne ve Frei kaydederken konuk takımın üç golüne de Mame Diouf adını yazdırarak hat-trick yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Ozdoev, Diagne'nin golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçen Karagümrük, Konyaspor'un golcüsü Mame Diouf'u ikinci yarı durduramadı.

65 ve 72'de Diouf'un golleriyle Konyaspor 2-2'lik beraberliği yakalarken Fatih Karagümrük 88'de Kerim Frei'n golüyle bir kez daha öne geçti.

90+5'te yine Konyaspor'dan Diouf sahneye çıktı. Diouf'un son dakikalarda kaydettiği golle mücadele 3-3'lük beraberlikle sonlandı. 

İki takımın puanları ve gelecek hafta maçları

Bu sonucun Fatih Karagümrük puanını 20'ye yükseltirken Konyaspor 27 puana yükseldi. Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı misafir edecek.

Maçtan dakikalar: Goller nasıl geldi?

7. dakika Diagne’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley’in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Muric’in sağ kanattan soluna çekip yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada Muric’in sağ taraftan yaptığı ortada Muhammet Demir’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kalecinin dokunuşu sonrası üst direğe de çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ taraftan Muhammet Demir’in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dİouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-2

77. dakikada Bytyqi’nin sol çaprazdan yaptığı ortada Diouf’un kafa vuruşunda, kaleci Batuhan’ın kurtarışı sonrası topu önünde bulan Adil’in vuruşunda top auta gitti.

88. dakikada ceza sahası sağ tarafından Ozdoev’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Kerim Frei, gelişine sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp ağlara gitti. 3-2

90+5. dakikada soldan taraftan Guilherme’nin ortasında, arka direkte Diouf’un savunmanın üstünden iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3-3

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