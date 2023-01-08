Saadet lideri Karamollaoğlu araç muayene ücretlerine sert çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hiçbir işlem yapılmayan ve toplamda 10 dakika bile sürmeyen muayeneler için alınan ücretler, bu yıl rekor düzeyde zamlanarak 1000 lirayı geçti. Bu soygun değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından araç muayene ücretlerine tepki gösterdi. Karamollaoğlu şu ifadeleri paylaştı:

“Devletin alacaklarındaki artış oranlarına bir bakın! Vergiler, cezalar, harç bedelleri artık sadece cep değil, can yakıyor! Bırakın araba almayı, arabanın yakıtını karşılamayı; var olan bir arabayı kapının önünde, kaldırımda bekletmenin maliyeti bile karşılanamaz hale geldi.

Vergi, sigorta, muayene ücretleri derken; en uygun modellerin bile yıllık gideri 5-10 bin lirayı buluyor. Özellikle araç muayene istasyonları, adeta “resmî soygun istasyonları”na dönüştü!

Hiçbir işlem yapılmayan ve toplamda 10 dakika bile sürmeyen muayeneler için alınan ücretler, bu yıl rekor düzeyde zamlanarak 1000 lirayı geçti. Bu soygun değil de nedir?”