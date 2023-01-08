BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Bakan Mustafa Varank, TOGG'u yollarda göreceğimiz tarihi açıkladı

Bakan Mustafa Varank, TOGG'u yollarda göreceğimiz tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili güzel haberi verdi. Bakan Varank, "mart ayının sonuna doğru artık TOGG'u Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız" dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'de Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi"ni ziyaret etti. 

Togg'un CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" hakkında Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un "Beyond X" adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.

Togg'un duyuları harekete geçiren deneyim alanında Varank'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.

Bakan Varank, burada bulunduğu incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'un fuarda bu seneki konseptinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi.

Togg'un dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı.

Bakan Varank merakla beklenen tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. " dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Rakiplere fark atarak zirveye oturdu
Foto Galeri 2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Rakiplere fark atarak zirveye oturdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Saadet lideri Karamollaoğlu araç muayene ücretlerine sert çıktı
Saadet lideri Karamollaoğlu araç muayene ücretlerine sert çıktı
İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisinde zafer planı!
İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisinde zafer planı!
Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı! Orası vuruldu 600 asker öldürüldü
Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı! Orası vuruldu 600 asker öldürüldü
Yunan sahil güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz
Yunan sahil güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz
Evinde farkı ikiye çıkaran Karagümrük berabere kaldı! Konyaspor'da Mame Diouf şov
Evinde farkı ikiye çıkaran Karagümrük berabere kaldı! Konyaspor'da Mame Diouf şov
O müdür 20 yıl sonra yakalandı! Müşterilerine yaptıklarına bakın
O müdür 20 yıl sonra yakalandı! Müşterilerine yaptıklarına bakın
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakan Akşener" sloganına yanıtına bakın!
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakan Akşener" sloganına yanıtına bakın!
AnadoluJet'ten indirimli bilet kampanyası
AnadoluJet'ten indirimli bilet kampanyası
Bugün örgüte vurulan ikinci darbe! MSB, son dakika duyurdu
Bugün örgüte vurulan ikinci darbe! MSB, son dakika duyurdu
İstanbul'da 'ÜNİAK FEST' etkinliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mesajları...
İstanbul'da 'ÜNİAK FEST' etkinliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mesajları...
Piyasa değeri 5 milyon TL... Polis eski uzman çavuşları suçüstü yakaladı
Piyasa değeri 5 milyon TL... Polis eski uzman çavuşları suçüstü yakaladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı