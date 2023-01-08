Bakan Mustafa Varank, TOGG'u yollarda göreceğimiz tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili güzel haberi verdi. Bakan Varank, "mart ayının sonuna doğru artık TOGG'u Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'de Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi"ni ziyaret etti.

Togg'un CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" hakkında Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un "Beyond X" adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.

Togg'un duyuları harekete geçiren deneyim alanında Varank'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.

Bakan Varank, burada bulunduğu incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'un fuarda bu seneki konseptinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi.

Togg'un dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı.

Bakan Varank merakla beklenen tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız. " dedi.