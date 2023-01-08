Galatasaray'ın talebini Fenerbahçe kabul etmedi

Galatasaray Kulübü derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulundu. Fenerbahçe idarecileri bu talebe olumlu yanıt vermedi.

Abone ol

Galatasaray'da dev derbi öncesi kurmaylar, Fenerbahçe'den protokol tribününde ek kontenjan talebinde bulundu.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; sarı-kırmızılılara 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur maçı statta izleyecekler.