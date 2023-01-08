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Galatasaray'ın talebini Fenerbahçe kabul etmedi

Galatasaray'ın talebini Fenerbahçe kabul etmedi

Galatasaray Kulübü derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulundu. Fenerbahçe idarecileri bu talebe olumlu yanıt vermedi.

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Galatasaray'da dev derbi öncesi kurmaylar, Fenerbahçe'den protokol tribününde ek kontenjan talebinde bulundu.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; sarı-kırmızılılara 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur maçı statta izleyecekler.

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