İsveç kıvırdı! 'Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız'

NATO üyeliği için TÜrkiye ile masaya oturup üçlü mutabakat imzalayan İsveç verdiği sözleri yerine getirmeyeceğini ilan etti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye ile devam eden müzakerelere ilişkin, "Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız" dedi.

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İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam ederken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile devam eden müzakereler hakkında konuştu. Başbakan Kristersson, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen Toplum ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda İsveç'in kabul edemeyeceği bazı taleplerde bulunduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

Vermek istemediğimiz şeyleri istiyor

"Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit ediyor, ancak kendilerine veremeyeceğimiz, vermek istemediğiniz şeyleri de istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız."

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda ne zaman karar vereceğini bilmediklerini aktaran Başbakan Kristersson, söz konusu kararın Türkiye'nin iç siyasetine ve İsveç'in ciddiyetini gösterme kapasitesine bağlı olacağını açıkladı.

Ajanslar son dakika geçti

Ankara’nın bütün taleplerini NATO üyeliği için yerine getiremeyeceklerini dile getiren Kristersson’un açıklamalarını uluslararası haber ajansları “son dakika” ibaresiyle servis etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2022 günü Türkiye'ye gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını hediye etmişti.

Türkiye NATO üyeliğini veto etmişti

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz sene şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası onlarca yıldır devam eden tarafsızlıklarına son vererek NATO’ya katılım için başvuruda bulunmuştu. Türkiye ise, terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmasını istediği Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerini veto etmişti. Geçtiğimiz sene haziran ayında NATO zirvesi öncesi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalamış ve söz konusu ülkeler terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmayı taahhüt etmişti.