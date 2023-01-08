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İstanbul'da kavga eden müşterilerini uyaran taksici bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da kavga eden müşterilerini uyaran taksici bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL Fatih’te takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darp edildi. Aldığı darbeler sonucu fenalaşan şahıs, kurtarılamadı.

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İstanbul'daki olay, dün saat 05.00 sıralarında Fatih’in Çapa semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Altun (51) isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu 34 TFH 82 plakalı araca Taksim istikametinden 3 müşteri aldı. Bir süre sonra taksideki 2 yolcu, diğer yolcuyu darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Aydın Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek müşterilerden araçtan inmelerini söyledi.

Taksiyi Çapa'da durdurup 'inin' dedi

Taksiyi Çapa’da durduran Aydın Altun, 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darp edilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü. Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 34 TFH 82 plakalı taksi ise emniyet otoparkına çekildi. Öldürülen taksi şoförünün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

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