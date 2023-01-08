NATO sürecindeki İsveç'in başbakanı: Türkiye yapamayacağımız şeyler istiyor

İsveç'in NATO üyeliği için başvurusu terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye tarafından veto edilmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye bizden yapamayacağımız şeyler istiyor" dedi.

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Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Macaristan ve Türkiye henüz onay vermezken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Türkiye’nin terörle mücadelede yeterli iş birliği yapmadığı gerekçesiyle NATO üyeliğine yeşil ışık yakmadığı İsveç’in başbakanı katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç, Türkiye’nin bazı taleplerini yerine getirme vaatlerinde bulunmuştu.

"Türkiye yapamayacağımız şeyler istiyor"

İsveç’te düzenlenen etkinlikte konuşan Kristersson, “Türkiye bizim yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı doğrularken, bizim yapamayacağımız ya da veremeyeceğimiz sözleri de istiyor” dedi.

Kristersson, “Türkiye bizden İsveç’in NATO üyeliğine destek için yapamayacağımız şeyler istiyor” ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu belirtti. Açıklamalarına devam eden Kristersson, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

Ajanslar son dakika geçti

Ankara’nın bütün taleplerini NATO üyeliği için yerine getiremeyeceklerini dile getiren Kristersson’un açıklamalarını uluslararası haber ajansları “son dakika” ibaresiyle servis etti.