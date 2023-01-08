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İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu! Buğra Kavuncu vekil oluyor

İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu! Buğra Kavuncu vekil oluyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde yeni İl Başkanı seçildi.

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İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yeni İl Başkanı seçildi.

Coşkun Yıldırım'ın, son günlerde Sinan Ateş suikasti nedeniyle ismi sık sık gündeme gelen Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet yiğit Yıldırım'ın amcası olduğu belirtiliyor. 

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