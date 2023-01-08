Derbiye Icardi damga vurdu! 22 dakikada bir gol attı bir gol attırdı! Okan Burak'un planı tuttu

Okan Buruk ilk kez bu sezon 11'de forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.. Buruk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis'in yerine sarı kart cezaları sona eren Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.