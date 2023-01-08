Derbiye Icardi damga vurdu! 22 dakikada bir gol attı bir gol attırdı! Okan Burak'un planı tuttu
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Cimbom'un 3-0'lık zaferiyle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planları tutarken Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlıktan dönüşündeki performansı da maça damga vurdu. 22 dakika oyunda kalan Icardi bir gol attı bir de gol attırdı...
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ettiği derbide Okan Buruk'un kararları ve Icardi'nin performansı dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.
Okan Buruk ilk kez bu sezon 11'de forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.. Buruk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis'in yerine sarı kart cezaları sona eren Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi’nin yokluğunda son maçlarda Bafetimbi Gomis oynarken, Buruk derbide ileri uçta Barış Alper’e şans verdi.
Hızlı oyuncu planı tuttu!
Hücumu hızlı oyunculardan kuran Okan Buruk'un planıının ilk yarıda tuttuğu görüldü. Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim ve 16. dakikada Kerem ile iki kez ağları havalandırırken ofsayt gerekçesiyle goller iptal oldu.