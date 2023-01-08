Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yendi! Fenerbahçe tarihi hezimet yaşadı

FENERBAHÇE ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta ev sahibi Fenerbahçe Galatasaray'a 3-0 yenildi... Galatasaray'ın golleri ilk yarıda Sergio Oliveira ve ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Galatasaray Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkarırken liderliğini de korudu...

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2023 yılının ilk derbi maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Halil Umut Meler'in yönettiğ imaçta Galatasaray lider geldiği Kadıköy'den yine lider olarak ayrıldı... Fenerbahçe ise ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmenin yanında lider olma fırsatını tepti.

İlk yarı 1-0 Cimbom'un üstünlüğüyle bitti

Fenerbahçe'ye bir, Galatasaray'a 6 sarı kartın çıktığı müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'ın 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, Galatasaray golü 32. dakikada Sergio Oliveira'nın ayağıdan buldu.

Kerem Aktürkoğlu atmaktan vazgeçmedi

İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıya Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği yaparak başladı. Topla oynama üstünlüğü Fenerbahçe'de olsa da Galatasaray daha etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından ikinci golü buldu.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı...

Fenerbahçe maçın 86. dakikasında 10 kişi kaldı. İrfan Can Kahveci, Leo Dubois'ya kontrolsüz biçimde müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla hakem Halil Umut Meler, İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

İcardi oyuna girip golünü attı

Oyunun uzatma dakikalarında Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle farkı üçe çıkardı. Maç konuk takım Galatasaray'ın 3-0'lık zaferiyle sona erdi...

Galatasaray zirvede kaldı

Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılıların puanı 39'a yükseldi. Fenerbahçe ise 4 puan gerisinde 35'te kaldı.