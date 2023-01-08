Fenerbahçe Galatarasay derbisinde olay görüntüler...
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Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi... Maçta gol perdesini aralayan Barış Alper ile Osayi-Samuel'in yerdeki itiş kakışı olay oldu...
Fenerbahçe ile Galatarasay'ın Kadıköy kapışmasında çok ilginç anlar da yaşandı. Karşılaşmada ilk yarının son anlarında ikili mücadeleye giren Barış Alper ve Osayi - Samuel, pozisyon sonrası birbirine girdi.
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Barış Alper ve Osayi - Samuel, ikili mücadele sonrası birbirine girdi.
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İki oyuncu, yerde birbirlerine fiziksel olarak müdahale ederken gerilim devam etti.
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Diğer oyuncuların devreye girmesiyle olay büyümeden kapanırken maçın hakemi Halil Umut Meler, iki oyuncuyu da uyarırken sözlü olarak ikaz etti.
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