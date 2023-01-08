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Fener taraftarı çileden çıktı! Altay Bayındır her topa dokunduğunda ıslıklandı

Fener taraftarı çileden çıktı! Altay Bayındır her topa dokunduğunda ıslıklandı

FENERBAHÇE kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenildi. Maçta 2-0'dan sonra kaleci Altay Bayındır ayağına gelen her topta Fenerbahçe taraftarlarınca ıslıkla protesto edildi. Bazı taraftarlar Altay aleyhine tezahürat yaptı.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. 

İkinci golden sonra ıslıklandı

Fenerbahçeli taraftarlar, skorun 2-0 olduğu dakikalarda Altay Bayındır'ı ıslıkladı. Genç kaleci topla buluştuğunda tribünlerden tepki gördü. Bazı taraftarlar da Altay lehine tezahüratta bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'na destek

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu ise destek gören isim oldu. Taraftarlar, milli oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.

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