Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika önemli açıklamalar! Seçimleri birazcık öne alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında konuşuyor. Erdoğan, 18 Haziran seçimlerinin biraz öne alınacağını söyledi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında konuşuyor. Erdoğan, Haziran seçimlerinin biraz öne alınacağını belirtip, AK Partililerden sandıkları patlatmalarını istedi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Sevgili Antalyalılar, değerli yol arkadaşlarım. Sizleri selamlıyorum. Sizleri birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız projelerin, Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. 89 ayrı yatırımı bugün Antalya'mıza kazandırmanın gururunu yaşadık. Bugün Antalya'daki katılımını istedim. Resmi rakamlar 90 olduğunu söyledim. Oradan Manavgat'a geçtik. Bir o kadar da orada vardı.

- Geçen ay çok ciddi sel ve taşkına maruz kalan Kumluca ziyaretimizde, 1 ay içerisinde devletimizin desteği ile bu yaraların nasıl sarıldığını görmüş olduk. Yangın bölgelerindeki gençleştirme çalışmaları görmüş olduk. Gündemi zehirleyen muhterislere rağmen Türkiye bu zorlukların üstesinden gelmeyi bilmiştir. Kumluca'da AFAD, Kızılay 2-3 gün içerisinde ekiplerle bu sıkıntılı halden vatandaşlarımızı kurtardılar. Kumluca şimdi yeni bir görünüme sahip oluyor. Bunları birlikte yapıyoruz. Yola çıktığımızda ne dedik. Durmak yok yola devam.

Biz biliyoruz ki dünya anca barış üzerinde yükselir

- Şurada 4-5 gibi bir dönemde yoğun bir çalışma yapıp inşallah sandıkları patlatırcasına neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. Dünya Türkiye'ye bakıyor. Rusya-Ukrayna'da dünya bir müdahalede bulunabiliyor mu? Hepsi silah tüccarlarına bakıyor. Biz de acaba dünya barışını nasıl sağlayabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Putin ile görüşüyoruz, Zelenski ile görüşüyoruz. Biz biliyoruz ki dünya anca barış üzerinde yükselir. Sayın Putin bana diyor ki ben tahılı vereyim siz fakir Afrika ülkelerine ulaştırın. Biz bunu una çevirelim, Afrika ülkelerine gönderelim. Mutabık kaldık. Fakat biz kararlıyız, biz fakir Afrika ülkelerine bu ürünleri göndereceğiz.

Tüm zararları rekor sürede gideriyoruz

Şimdi nerede bu devlet diye sorulmuyor. Tüm zararları rekor sürede gideriyoruz.

Hep beraber bölgelere dağıldık, bizim için önemli olan... Anamız da orası babamız da orası... Bugün bir tanesi şunu söyledi. Ben böyle bir şeyi umut etmezdim ama siz beni yanılttınız. Siz bizi süratle yaptınız teslim ettiniz. Evler de maşallah villa. Emeği geçen arkadaşlara Bakan arkadaşlara teşekkür ediyorum.

CHP'ye gönül veren milletim

- Bugünkü buluşmamızı, demokrasimiz için çok önemli bir yerde gerçekleştiriyoruz. Gerçekten muhteşem bir tarih var orada. Celal Bayar ve Adnan Menderes tarafından temelleri atılan bir dokuma fabrikası. Şimdi bunun altını çiziyorum. CHP'ye gönül veren milletim, 27 Mayıs zihniyetinin ve Yassıada zulmünün de bir nişanesi olarak da bunu görsün. Türkiye'nin 70 sene önce başlattığı kalkınma yolcuğunun nasıl ve kimler tarafından kesildiği gösteren bir mekandayız.

Belki birazcık öne alacağımız seçimler...

- Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili çalışmaları sürdürüyorduk. Biz vereceğimiz hizmetleri en ince detaylarına kadar çalıştık. Türkiye'yi birilerinin ayak oyunlarına, yüksek gerilim hattına teslim etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından ve Türk kavramından nefret edenlerle mücadele edeceğimiz bir seçim dönemi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi

- Meclis'e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifi ile inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu, sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400'ün üzerinde kabul oyuyla Meclis'imizden geçeceğini ümit ediyoruz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.