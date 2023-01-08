BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 tane attık, 3’ünü saydılar! Şov devam edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 tane attık, 3’ünü saydılar! Şov devam edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından mücadeleyi yorumladı. "Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3’ünü saydılar" diyen Dursun Özbek, "Daha farklı bir skor, 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimizin 7 gol beklentisi var" dedi.

Abone ol

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig’de şovlarının devam edeceğini söyledi. Özbek, ligin 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 yendikleri ve en yakın rakipleriyle puan farkını 4’e çıkardıkları derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şov devam ediyor!

Ligde 14. haftada deplasmanda 7-0 kazandıkları Medipol Başakşehir müsabakasından sonra yaptığı “Şov devam edecek.” açıklamasının hatırlatılması üzerine Özbek, “Şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu. Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Buna rağmen çok güzel bir futbol oynadık. Giderek her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Hem teknik kadroyu hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarını belli bir seviyeye çıkardılar. Önümüzdeki haftalarda daha da üste çıkacaklar.” diye konuştu.

6-7 olabilecek bir maçtı

Ligde ilk yarının bitmesine 1 maç kaldığını hatırlatan Özbek, “İkinci yarıda da aynı performansımız devam edecek. Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3’ünü saydılar. Daha farklı bir skor, 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimizin 7 gol beklentisi var. Oyuncularıma gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını söyleyeceğim. Böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı memnun ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe favori gösteriliyordu ama...

Başkan Dursun Özbek, müsabaka öncesinde Fenerbahçe’nin favori gösterildiğinin söylenmesi üzerine, “Bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında veya basında oynanmıyor. Maçtan önce basında Fenerbahçe favori gösteriliyordu ama bu öyle bir oyun değil. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Icardi 15 dakikada işini görebiliyor

Teknik direktör Okan Buruk’un derbiye çıkardığı kadrodan endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Özbek, “Okan hocayı arkadaşlarımla biz getirdik. Icardi oyundaydı. 15 dakikada bir gol, bir asistle oynadı. Attığı golün eşi, emsali yok. Çok nadir görülen gollerden birini attı. Icardi bizim oyuncumuz ve son derece başarılı. Icardi’nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum. Bundan sonra Galatasaray şov devam edecek ve inşallah mayısta taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cimbom hezimeti sonrası Jorge Jesus 'suçu' üstlendi! Sorumlu benim, bu skorla yenilmeyi beklemiyorduk
Cimbom hezimeti sonrası Jorge Jesus 'suçu' üstlendi! Sorumlu benim, bu skorla yenilmeyi beklemiyorduk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 3-0 yenilgi savunması! '6-0 yendiğimizde şampiyon olamadık'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 3-0 yenilgi savunması! '6-0 yendiğimizde şampiyon olamadık'
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe hocası Jesus'a ateş püskürdü! Anadolu takımlarına karşı sevilecek hoca!
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe hocası Jesus'a ateş püskürdü! Anadolu takımlarına karşı sevilecek hoca!
Fener taraftarı çileden çıktı! Altay Bayındır her topa dokunduğunda ıslıklandı
Fener taraftarı çileden çıktı! Altay Bayındır her topa dokunduğunda ıslıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika önemli açıklamalar! Seçimleri birazcık öne alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika önemli açıklamalar! Seçimleri birazcık öne alacağız
Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yendi! Fenerbahçe tarihi hezimet yaşadı
Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yendi! Fenerbahçe tarihi hezimet yaşadı
Ünlü işadamına 90 milyon liralık sahte senetle icra! Avukat tutuklandı terör davası açıldı
Ünlü işadamına 90 milyon liralık sahte senetle icra! Avukat tutuklandı terör davası açıldı
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde zafer Cimbom'un! İşte Kadıköy'deki maçta dakika dakika yaşananlar...
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde zafer Cimbom'un! İşte Kadıköy'deki maçta dakika dakika yaşananlar...
İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu! Buğra Kavuncu vekil oluyor
İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu! Buğra Kavuncu vekil oluyor
Aydın'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması...
Aydın'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması...
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu'nu kimseye kaptırmayız!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu'nu kimseye kaptırmayız!
İsveç kıvırdı! 'Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız'
İsveç kıvırdı! 'Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız'