Cimbom hezimeti sonrası Jorge Jesus 'suçu' üstlendi! Sorumlu benim, bu skorla yenilmeyi beklemiyorduk

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını söyledi. Jesus, bu maçın sonunda şampiyonun belirlenmediğinin altını çizmekle yetindi...

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti. İlk yarıda dengeli bir oyun sergilediklerini vurgulayan Jesus şöyle konuştu:

Bu skorla yenilmeyi beklemiyorduk

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı, iki takım da bazı pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ürettikleri daha netti ama devre arasına 1-0 geride girdik."

Bir numaralı sorumlu benim

"2. yarıya iyi başladık ama zaman ilerledikçe bazı oyuncularımız gerginlik yaşadı. Galatasaray daha öz güvenli görünüyordu, attıkları gol de bunu artırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık, bu sezon 6. maçımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim."

Biz de 5 puan farkla liderdik!

Yaşadıkları mağlubiyetin transfer sürecindeki düşüncelerini değiştirmeyeceğini anlatan Portekizli teknik adam, şöyle devam etti:

"Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim. 'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.' Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü biz de 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum."

Transfer düşüncemizi değiştirmeyecek

"Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı. Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor. Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek."

Galatasaray daha iyi olan taraftı

Ligde henüz ilk yarının bitmediğini hatırlatan Jesus, şunları aktardı: "Biz bugün evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda kazanabiliriz Galatasaray'a karşı. Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim."

Üst sıradaki takımlara gol atamıyor

Jesus, ilk 5 sıradaki takımlara gol atmakta zorlandıklarının hatırlatılması üzerine, "Ligde 19 takım var sadece 5-6 takımdan oluşmuyor lig. Şu ana kadar 42 gol attık. Bu takımlara çok gol atamadık ama her maç aynı önemde. Bir ayrım yapmıyorum." şeklinde konuştu.