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Kar okulları tatil ettirdi! Van'da 3 ilçede kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Kar okulları tatil ettirdi! Van'da 3 ilçede kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar nedeniyleara verildi. Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.

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Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

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