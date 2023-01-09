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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkole zam tepkisi! Bu zam zulümdür, yıldırma çabasıdır

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkole zam tepkisi! Bu zam zulümdür, yıldırma çabasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alkole peş peşe yapılan zamların 'yıldırma' ve 'zulüm' olduğunu belirterek, 6 ay sonra alkollü içeceklerde vergi düzenlemesi sözü verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alkole peş peşe yapılan zamları 'yıldırma' ve 'zulüm' olarak niteleyerek, "6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir." dedi. Twitter'dan görüşünü aktaran CHP lideri şu ifadeleri kullandı: 
 
"Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir."

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