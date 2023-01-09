Altılı masanın son toplantısından sızdı! Seçime 3 partiyle giriliyor Davutoğlu'nun istediği vekil sayısı

Altılı masanın son liderler zirvesinde “milletvekili aday listeleri” de konuşuldu. Masada iki ya da üç partiyle seçime girme olasılığı gündeme geldi. Ahmet Davutoğlu'nun partisi adına 20 isminin seçilebilecek yerlerlerden gösterilmesini istediği kulislere yansıdı.

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Altılı masanın, “CHP, İYİ Parti ve DEVA” ya da “CHP ve İYİ Parti” listeleriyle seçime gitmesi bekleniyor. Vekil listesi için kamuoyu araştırması yapılacak.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in imzalı haberine göre, her iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların diğer partilerin listelerinden seçime gireceği kaydediliyor.

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Söz konusu listelere ilişkin müzakerelerin “illerdeki kamuoyu yoklamaları sonrası hızlanacağı” kaydedilirken “6’lı masaya ‘görüşmelerde mesafe alındığı’ gerekçesiyle katılamayan BTP’nin aday ya da adaylarının İYİ Parti listelerinden seçime gireceği” dillendiriliyor.

Davutoğlu en az 20 milletvekili istiyor

Kulislerde, “Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu” belirtiliyor.