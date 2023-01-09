EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu

EYT düzenlemesinde sona gelindi. EYT yasa teklifinin Şubat ayında yasalaşacağı ve ilk maaşın mart ayına kalabileceği konuşuluyor. Öte yandan esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT mektubunun iletildiği ortaya çıktı.

Abone ol

Yasalaştığında tam 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolunun açılacağı EYT düzenlemesiyle ilgili yasa teklifinin bu ay içerisinde Meclis'e sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası, düzenlemenin yol haritasını açıklaması bekleniyor.

ATV Haber'de yer alan habere göre; Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnaftan da bir mektup gönderildi.

9 bin gün prim düşürülsün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken; işçiler için 5 bin olan pirim gününün esnaf için 9 bin olarak uygulandığına dikkat çekti, emeklilik şartlarının eşitlenmesini istedi. Esnafın emeklilik talebi de Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

EYT mesaisi bu ay başlıyor

EYT düzenlemesi hızla imzaya açılıp, önce komisyona sonra da Genel Kurul'un önüne gelecek. Planlanan takvime göre yeni yılın kabul edilecek ilk yasalarından biri olacak.

Çalışanlar isteğe bağlı emekli olacak. Kamu kurumları dışında emeklilik hakkı elde edenlerin yüzde 80'inin çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Emekli maaşı için ilk şartsa istifa etmek. Düzenlemede kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıl hizmet şartı aranacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Taşerondan kadroya geçip emekli olmak isteyenler için de ayrı bir düzenleme yapılacak.

Düzenleme yurt dışında çalışanları da kapsayacak.

EYT'li olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacak.

EYT'de ilk maaşlar ne zaman?

Maaşlar Meclis takvimine göre en geç Mart 2023'te hesaplara yatacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesindeki takvimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum"

"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."