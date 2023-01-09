Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, evde bulunan tüfekle fotoğraf çektirmek isterken korkunç bir olay yaşandı. Tüfeğin kazara ateş alması sonucu çocuğun annesi hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H, av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek istedi.
Tüfeği eline alan çocuk yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmada F.H'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı. (AA)