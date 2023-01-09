Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada

2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Sözleşmelilerin kadroya geçişi

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'inci yargı paketi de var.

Enflasyonla mücadelede yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.

Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.