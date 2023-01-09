BIST 5.342
DOLAR 18,78
EURO 20,07
ALTIN 1.132,82
HABER /  MEDYA

HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası

HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası

Yazar Mehmet Barlas, HDP'nin 2023 seçimlerine kendi cumhurbaşkanı adayı ile girme kararının altılı masadan bağımsız alınmadığını yazdı.

Abone ol

2023 seçimlerine az bir süre kala partilerin adaylıkla ilgili yol haritaları ortaya çıkıyor.

Geçkiğimiz hafta sonu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Puldan'ın kendi adaylarıyla seçime gideceklerini ve yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etmesi kulisleri hareketlendirdi.

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bu kararı "6'lı masanın HDP'li aday taktiği" başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.

"Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirileri için alınmış karar

Bu kararın 6'lı masadan bağımsız alındığını düşünmediğini yazan Barlas, şu ifadelere yer verdi: 

"HDP'nin taktik aday çıkarması aslında "Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirilerinden kurtulmak için alınmış bir karar. Bütün senaryo Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakmak üzerine kurulmuş görünüyor.

"İkinci turda altılı masanın adayını destekleyecekler"

İkinci turda HDP'nin 6'lı masanın adayını destekleyeceğini söylemek sanırım sürpriz olmaz.
Peki ya bu taktik tutmazsa ve Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa ne olur? Tartışmasız 6'lı masa ve HDP büyük bir çöküş yaşar. Masanın gizli ve açık aktörleri siyaset müzesinde yerini alır. "

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası! Çok sayıda asker serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası! Çok sayıda asker serbest bırakıldı
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada
EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu
EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu
Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı
Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı
Erdek sahilinde cesedi bulundu üniversiteli genç kızın sır ölümü
Erdek sahilinde cesedi bulundu üniversiteli genç kızın sır ölümü
Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı
Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı
Altılı masanın son toplantısından sızdı! Seçime 3 partiyle giriliyor Davutoğlu'nun istediği vekil sayısı
Altılı masanın son toplantısından sızdı! Seçime 3 partiyle giriliyor Davutoğlu'nun istediği vekil sayısı
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'yı bayram yerine çevirdi
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'yı bayram yerine çevirdi
Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu
Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu
İzmir’de kadın cinayeti! Sevgilisi çocuklarının gözleri önünde vurdu
İzmir’de kadın cinayeti! Sevgilisi çocuklarının gözleri önünde vurdu
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkole zam tepkisi! Bu zam zulümdür, yıldırma çabasıdır
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkole zam tepkisi! Bu zam zulümdür, yıldırma çabasıdır