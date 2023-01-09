HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası

Yazar Mehmet Barlas, HDP'nin 2023 seçimlerine kendi cumhurbaşkanı adayı ile girme kararının altılı masadan bağımsız alınmadığını yazdı.

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2023 seçimlerine az bir süre kala partilerin adaylıkla ilgili yol haritaları ortaya çıkıyor.

Geçkiğimiz hafta sonu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Puldan'ın kendi adaylarıyla seçime gideceklerini ve yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etmesi kulisleri hareketlendirdi.

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bu kararı "6'lı masanın HDP'li aday taktiği" başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.

"Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirileri için alınmış karar

Bu kararın 6'lı masadan bağımsız alındığını düşünmediğini yazan Barlas, şu ifadelere yer verdi:

"HDP'nin taktik aday çıkarması aslında "Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirilerinden kurtulmak için alınmış bir karar. Bütün senaryo Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakmak üzerine kurulmuş görünüyor.

"İkinci turda altılı masanın adayını destekleyecekler"

İkinci turda HDP'nin 6'lı masanın adayını destekleyeceğini söylemek sanırım sürpriz olmaz.

Peki ya bu taktik tutmazsa ve Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa ne olur? Tartışmasız 6'lı masa ve HDP büyük bir çöküş yaşar. Masanın gizli ve açık aktörleri siyaset müzesinde yerini alır. "