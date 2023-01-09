BIST 5.342
DOLAR 18,78
EURO 20,07
ALTIN 1.132,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öğrenciler bahçede poşetin içinde buldu, polis soluğu olay yerinde aldı

Öğrenciler bahçede poşetin içinde buldu, polis soluğu olay yerinde aldı

ADANA'da öğrenciler evlerinin bahçesinde poşet içerisinde gördükleri cismi el bombasına benzetti. İhbar sonrası hemen harekete geçen polisin yaptığı incelemelerde cismin el bombası olduğu kesinleşti. İçinin boşaltılmış olduğu tespit edilen el bombası inceleme için karakola götürüldü.

Abone ol

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenciler yaşadıkları evin bahçesinde peçete içerisine sarılmış bir cisim fark etti. Cismi bombaya benzeten öğrenciler hemen polise haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan ev sahibinin bir süre önce evi 2 öğrenciye kiraladığı, öğrencilerin 31 Aralık'tan bu yana eve yeni geldiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Daha çok emekli maaşı alabilirsiniz! Elinizi çabuk tutun son tarih netleşti
Foto Galeri Daha çok emekli maaşı alabilirsiniz! Elinizi çabuk tutun son tarih netleşti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haliç Köprüsü'nde gece yarısı korkunç kaza! Ters takla attı
Haliç Köprüsü'nde gece yarısı korkunç kaza! Ters takla attı
Borcu olup ödemeyenler dikkat! O yazışmalar delil sayıldı Yargıtay son noktayı koydu
Borcu olup ödemeyenler dikkat! O yazışmalar delil sayıldı Yargıtay son noktayı koydu
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Herkes Ahmet Çakar'ın "28 Mayıs 2023" kehanetini konuşuyor! Galatasaray kazandı ama...
Herkes Ahmet Çakar'ın "28 Mayıs 2023" kehanetini konuşuyor! Galatasaray kazandı ama...
Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları ortaya çıktı
Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları ortaya çıktı
HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası
HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası! Çok sayıda asker serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası! Çok sayıda asker serbest bırakıldı
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada
EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu
EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu
Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı
Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı
Erdek sahilinde cesedi bulundu üniversiteli genç kızın sır ölümü
Erdek sahilinde cesedi bulundu üniversiteli genç kızın sır ölümü
Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı
Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı